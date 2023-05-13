Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 21 Mayıs'ta Türkiye'nin karşısına kimin çıkacağını oylayacağız
ensonhaber.com

Yunanistan'da partilerin çalışmaları, 21 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında sürdürülüyor.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, destekçilerine yaptığı konuşmada, ülkesindeki ile arasında bağlantı kurdu.

"Türkiye'de de sandık kuruldu"

Miçotakis, seçimlerin sadece Yunanistan'da yapılmayacağını, Türkiye'de de sandıkların kurulduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

Kendi sandığımızın sonucu karşı tarafa da mesaj olacaktır. Seçimlerin sonucu, Yunanlıların anavatanın yönetiminde sağlam ve deneyimli bir el istediğine dair kendi irademizi kesin olarak belirtmek için istikrar ve güven yaymalıdır.

"Türkiye'nin karşısına kimin çıkacağına oy vereceksiniz"

Yunan seçmene jeopolitik durumdan da bahseden Miçotakis, ülkesinde sandıktan çıkan ismin aynı zamanda Ankara ile muhatap olacağını kaydetti:

Bu seçimlerde sadece ekonomi için, turizm için oy kullanmayacaksınız. Önümüzdeki kritik jeopolitik zorlukları kimin yöneteceğine, Türkiye'nin karşısına kimin çıkacağına da oy vereceksiniz.

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