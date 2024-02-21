Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Hindistan'ın Avrupa'ya açılan kapısıyız Modi ile Hindistan'da görüşen Miçotakis, "Yunanistan, Hindistan'ın Avrupa'ya açılan kapısıdır" dedi. Miçotakis, "Bunu anlamak için haritaya bakmanız yeterli" ifadesini kullandı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hindistan'da mevkidaşı Narendra Modi ile görüştü.

Görüşmenin ardından Modi ile ortak açıklama yapan Miçotakis, "İş birliğimiz her alanda büyük umut vadediyor." dedi.

Miçotakis, Hindistan Başbakanı Modi'den "vizyon sahibi, ilkeli bir lider ve gerçek bir dost" şeklinde söz etti.

"Yunanistan, Hindistan'ın Avrupa'ya açılan kapısıdır"

Yunan Başbakan, "Yunanistan, Hindistan'ın Avrupa'ya açılan kapısıdır. Bunu anlamak için haritaya bakmanız yeterli." diye ekledi.

Miçotakis, uluslararası ortaklıkların, hükümetler için küresel zorlukların üstesinden gelmede çok önemli olduğunu vurguladı.

"Ülkemizi, Doğu Akdeniz'in istikrar sütunu olarak görüyoruz"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Hindistan'ın bu çabada kritik bir rolü var. Biz, Hindistan'ı Hint-Pasifik'in geniş bölgesindeki istikrar ve güvenliğin temel direklerinden biri olarak görüyoruz.



Ülkemizi, Doğu Akdeniz'in istikrar sütunu olarak görüyoruz. Bizi bu kadar yakınlaştıran da barışa yönelik bu karşılıklı kararlılığımızdır.

Modi'den iş birliği mesajı

Modi de savunma ve göç konularında iş birliği potansiyelinin altını çizdi. Eğitim sektörüyle ilgili olarak Modi, iki ülkedeki üniversiteleri "birbirine bağlamaya" özel önem verdiklerini söyledi.