Yunanistan Başbakanı Miçotakis: İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz İsrailli mevkidaşı Netanyahu ile görüşen Miçotakis, "Desteğimize ve yardımımıza güvenebilirsiniz" dedi. Netanyahu da "Yunanistan halkının dayanışmasını takdir ediyorum" ifadesini kullandı.

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AA & Ensonhaber

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail'e resmi ziyarette bulundu.

Miçotakis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmenin başında Miçotakis, İsrailli mevkidaşına desteğini iletti.

Miçotakis, "Buraya sadece müttefik olarak değil, gerçek dost olarak geliyorum." dedi.

Miçotakis'ten İsrail'e destek mesajı

7 Ekim ve sonrasında yaşananların "korkunç" olduğunu söyleyen Miçotakis, şöyle devam etti:

İlk andan itibaren İsrail'in uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını savunduk ve destekledik.



Hamas ile Filistin halkı arasında çok net bir çizgi çizdik. Sizi desteklemeye devam edeceğiz.



Ne olursa olsun çok fazla insani maliyete yol açmayacağını umuyoruz. Fakat desteğimize ve yardımımıza güvenebilirsiniz.

Yunan mevkidaşını "Sizi görmek güzel" diyerek karşılayan İsrail Başbakanı Netanyahu da "İsrail'in yanında durmanın en güzel yanı, İsrail'in yanında İsrail'de durmaktır ve siz bunu yapıyorsunuz." ifadesini kullandı.

"Yunanistan halkının dayanışmasını takdir ediyorum"

Netanyahu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Bu karanlık zamanda sizlerin, hükümetinizin ve Yunanistan halkının dayanışmasını takdir ediyorum.



Bu, medeniyete karşı bir savaş, barbarlığa karşı medeniyettir. Biz medeniyetten yanayız. Hamas'a, yani DEAŞ'a karşı hep birlikte olmalıyız.

İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 387 artarak 5 bin 87'ye yükseldiğini açıkladı.

Saldırırlarda ölenlerden 2 bin 55'inin çocuk, 1119'unun kadın olduğu belirtildi.

Çocuklar, kadınlar, yaşlılar...

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, bu saldırılarda 400 Filistinli hayatını kaybetti.

WAFA'nın kentteki sağlık kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.