Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'deki seçim sonucuyla ilgili tahmin yapmayacağım Türkiye seçimlerini değerlendiren Miçotakis, sonuç konusunda konuşmak istemediğini söyledi. Miçotakis, "Kazananı tebrik etmek için arayacağım" dedi.

ensonhaber.com

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Miçotakis'e, katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs seçimleri soruldu.

Seçim sonuçları hakkında herhangi bir öngörüde bulunmayacağını söyleyen Miçotakis, şöyle dedi:

"Herhangi bir tahminde bulunmayacağım"

Türkiye'deki seçim sonucuyla ilgili herhangi bir tahminde bulunmayacağım. Ancak Türk siyasetinin bir anda değişmesinin kolay olmadığına ve Türk revizyonizminin her iki tarafta da derin köklere sahip olduğuna inanıyorum.

"Bardağın dolu tarafına bakıyorum"

"Ama bardağın dolu tarafına bakmayı seviyorum" diyen Miçotakis, "Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini tamamen gözden geçirmesi gerektiğini anladığını umuyorum." ifadesini kullandı.

Yunan Başbakan, "bu gerçekleşirse, tek fark olan deniz bölgelerinin sınırlandırılmasını bir zeminde tartışabileceklerini" kaydetti.

"Kazananı tebrik etmek için arayacağım"

Türkiye'de seçimden sonraki sürece de işaret eden Kiryakos Miçotakis, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: