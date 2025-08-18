Yunanistan, Batı Trakya’daki üç Türk azınlık okulunu daha kapattı

Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya’da üç Türk azınlık okulunu daha “öğrenci sayısının yetersizliği” gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

Karar, bölgedeki Türk toplumu arasında büyük tepki yarattı.

Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Eğitim Müdürlüğü’nün duyurusuna göre, Rodop ilindeki Kardere (Drimi) ve Mehrikoz (Kehros) ile Meriç ilindeki Hasanlar (Avra) köylerindeki Türk Azınlık İlkokulları kapatıldı.

“OKULLARIN KAPATILMASI LOZAN ANTLAŞMASI’NA AYKIRIDIR”

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) Başkanı Aydın Ahmet, yayınladığı açıklamada Yunanistan’ın uygulamalarının Lozan Antlaşması’na aykırı olduğunu vurguladı:

“Azınlık okullarının statüsüne bakmadan, ekonomik tasarruf ve çocuk azlığı bahane edilerek okulların kapatılması Lozan Antlaşması’na aykırıdır. Ülkemiz yetkilileri azınlığı hiçbir zaman muhatap almadı. Alınan kararlar tek taraflıdır ve samimiyetten uzaktır.”

20 YILDA 210’DAN 83’E DÜŞTÜ

BTTÖB açıklamasında, Batı Trakya’daki Türk azınlık okullarının sistematik şekilde kapatıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada; 20 yıl önce 210 olan azınlık okulu sayısının son kararla birlikte 83’e düştüğü belirtildi.

"GEÇİCİ KAPATMA" KARARLARI KALICI HALE GETİRİLİYOR

Açıklamada ayrıca, “geçici kapatma” adı altında alınan kararların kalıcı hale geldiği, daha önce Musa ve Hacımustafa köylerinde yaşanan örneklerin bunu kanıtladığı ifade edildi.

“AZINLIK EĞİTİMİ YOK EDİLMEK İSTENİYOR”

Aydın Ahmet, Yunanistan’ın bu politikalarının azınlık çocuklarını devlet okullarına yönlendirme amacını taşıdığını belirterek şu çağrıda bulundu: