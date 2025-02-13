Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Suriye değerlendirmesi

AA

Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan Uluslararası Suriye Konferansı'na katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, burada açıklamalarda bulundu.

Yerapetritis'in açıklamalarının detayları Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından paylaşıldı.

SURİYE'YE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Paylaşımda, Yerapetritis'in konferans kapsamında İspanya, Mısır, Ürdün, Irak ve Fransa'dan mevkidaşları ile görüşme fırsatı bulduğu aktarıldı.

Yerapetritis, Paris'te Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye Suriye'ye ilişkin açıklamada bulundu.

"SURİYE'NİN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMASI SON DERECE ÖNEMLİ"

Bugünkü konferansın Suriye'nin geleceği için önemli olduğuna işaret eden Yerapetritis, şu ifadeleri kullandı:

Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye'nin büyük bir krizden geçtiğinin hepimiz farkındayız. Şu an Suriye'ye insani yardım gönderilmesi, ülkedeki kurumların düzene girmesi ve Suriye'nin kendi ayakları üstünde durması son derece önemli.

SURİYE'DEKİ YENİ REJİME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yunanistan'ın, Suriye'nin geleceğine ilişkin düzenlenecek görüşmelerde yer almaya devam edeceğini belirten Yerapetritis, "Suriye'deki yeni rejimin uluslararası hukuk ile uluslararası deniz hukukuna tamamen saygılı olması ve bu yönetimin, tüm Hristiyan nüfusu da içerecek şekilde kapsayıcı olması Yunanistan için son derece önemli." diye konuştu.