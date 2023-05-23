Yunanistan genel seçimlerinde Türk adayların oyları arttı Batı Trakya'da SYRIZA'dan ve PASOK'tan toplam dört isim, vekil seçilerek parlamentoya girmeyi başardı.

AA

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde Türk adayların yaptığı çıkış dikkati çekiyor.

Adaylar, 2019'daki seçimlerin sonuçlarına kıyasla oylarında artış yaşadı.

Ülkedeki İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Batı Trakya'dan 4 Türk aday Yunan parlamentosuna girmeye hak kazandı.

2019 genel seçimlerinde Rodop ilindeki Türk azınlık üyesi milletvekili adayları toplam 25 bin 433 oy alırken 21 Mayıs 2023 seçimlerinde bu rakam 676 artarak 26 bin 109'a çıktı.

İskeçe ilinde ise 2019 seçimlerinde Türk azınlık üyesi milletvekili adayları 16 bin 558 oy alırken son seçimde oy sayısı 1283 artışla 17 bin 841’e ulaştı.

En büyük yükselişi kaydeden aday

Rodop ilinde 2019 seçimlerine göre en büyük yükselişi, Radikal Sol İttifak (SYRIZA) adayı Özgür Ferhat kaydetti.

Bir önceki seçimlerde aldığı 5 bin 384 oy ile milletvekili seçilemeyen Ferhat, 2023 seçimlerinde 12 binden fazla oy alarak parlamentoya girmeye hak kazandı.

Yerel basında çıkan haberlerde, SYRIZA Partisi'nin ülke genelinde sadece Rodop ilinde birinci olmayı Ferhat'ın aldığı oylar sayesinde başardığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülke genelindeki 59 seçim bölgesinden 58’inde Yeni Demokrasi birinci parti olurken, sadece içerisinde Gümülcine’nin de yer aldığı Rodop bölgesinde seçim yarışını SYRIZA önde bitirdi.

Milletvekili seçilen isimler belli oldu

Öte yandan, İskeçe ilinden milletvekili seçilen Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran'ın oy sayılarında da artış gözlenirken, sadece Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’ndan geçen yıl ihraç edilen, PASOK Partisinden İlhan Ahmet'in aldığı oy sayısında düşüş kaydedildi.

Batı Trakya'da SYRIZA'dan Özgür Ferhat ve Hüseyin Zeybek ile PASOK'tan İlhan Ahmet ve Burhan Baran milletvekili seçildi.