Yunanistan hükümetinin Gazze sessizliğine muhalefetten sert tepki

AA

Yunanistan’da hükümetin dış politikadaki tutumu, özellikle insani krizler karşısında giderek daha fazla tartışma konusu oluyor.

Gazze’de yaşanan son gelişmeler ise bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Yunanistan Parlamentosu Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonunun son oturumunda, hükümetin Gazze’deki insani kriz karşısında takındığı “sessiz” tutum, muhalefet partilerinin sert tepkisine neden oldu.

"UTANÇ VERİCİ"

Muhalefet temsilcileri, Başbakan Kiryakos Miçotakis ve hükümet sözcüsünün “denge politikası” söylemini kınayarak bu tutumu “utanç verici” olarak nitelendirdi.

PASOK Milletvekili Dimitris Mancos yayımladığı açıklamada, “Dünya genelindeki demokrasilerden gelen tepkilere karşılık Yunanistan’ın sessizliği kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

"GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE SOYKIRIM YAŞANIYOR"

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Milletvekili Rena Duru da “Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor. Bunu görmezden gelmek utanç verici.” dedi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Diamanto Manolaku ise İsrail’in insanlığa karşı suç işlediğini belirterek, “Artık yeter. Hükümet bu suçları kınamaktan inatla kaçınıyor.” sözleriyle tepki gösterdi ve insani yardım koridorlarının acilen açılması çağrısında bulundu.

FİLİSTİN'İ TANIMA ÇAĞRISI

Öte yandan, KKE Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbas da Başbakan Miçotakis’e sunduğu yazılı soru önergesinde, hükümeti Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, Yunanistan’ın İsrail ile askeri işbirliğine son verilmesi ve 2015 yılında Meclis’in oybirliğiyle aldığı Filistin devletini tanıma kararının uygulanması yönünde adım atmaya çağırdı.