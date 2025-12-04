Yunanistan, İsrail'den 692 milyon euroluk roketatar alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yunanistan Parlamentosu'nun silahlanmaya ilişkin özel komisyonunda İsrail yapımı, 692 milyon euro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki görüşülecek.

Toplantıda komisyona ayrıca toplam 100 milyon euro değerinde, su altı mayın tespit ve etkisiz hale getirme araçları ile MEKO tipi 5 inçlik (127 mm) ana topların modernizasyonu ve elektronik savaş programı hakkında da bilgi verilecek.

Komisyona yapılacak bilgilendirmeyi Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın alımlar hakkındaki sunumu izleyecek.

Meclis Genel Kurulu'nun onayına sunulacak silah alımları Yunanistan'ın orta vadeli savunma programı Aşil Kalkanı'nın parçası olacak.

ANLAŞMANIN ERTELENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki için İsrail ile yapılacak anlaşmaya göre PULS'un yedek parçalarının Yunanistan'da üretilmesi, bunun için de üretici firma Elbit'in Yunan teknisyenlere eğitim vermesi öngörülüyor.

Yunan basınında eylülde çıkan haberlerde Yunanistan'ın İsrail'den yaklaşık 700 milyon euroluk silah alımı da yapmak istediği ancak Gazze'deki mevcut durum nedeniyle anlaşmanın ertelendiği ileri sürülmüştü.