Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye İHA üretimi için ileriye yönelik pek çok adım attı Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin insansız hava araçları sektöründe kaydettiği ilerlemeyi övdü ve Yunanistan'ın bu alanda geri kalmış olmasına dikkat çekti.

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Türkiye, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) teknolojisi alanında son yıllarda kaydettiği büyük ilerlemelerle uluslararası alanda dikkat çekiyor.

Savunma sanayisinde özgün tasarımlar ve yerli üretim kapasitesini artırarak stratejik bir oyuncu haline gelen Türkiye, bu alanda dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaştı.

Türkiye'nin ürettiği yerli İHA'lar da bu kapsamda ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Özellikle Yunanistan tarafından, Türkiye'nin savunma sanayide geldiği noktaya dair birçok kıyas yapılıyor.

Dendias'tan Türkiye'ye övgü

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da, Türkiye'nin ilerleme kaydettiği İHA teknolojisine yetişmek gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

Dendias, Yunanistan'daki küçük ölçekli şirketlerin dron endüstrisine yatırım yapmalarına rağmen Türkiye kadar büyük bir güç olamadıklarını belirtti.

Dendias şöyle dedi:

“Tüm samimiyetimle söylüyorum. Türkiye, çok ciddi bir şekilde, İHA üretimi için karşısına çıkan fırsatı zamanında gördü ve ileriye doğru pek çok adımlar attı. Biz aynı şeyi zamanında yani erken göremedik. Şimdi kaybedilen zamanı telafi etmemiz gerek, kazanmamız gerek. İHA üretiminde ilerleme kaydeden bazı küçük işletmelerimiz var ama bunlar silahlı kuvvetlere dahil edilebilecek sayıda üretim yapacak durumda değiller.”

"İsrail benzeri savunma kubbeleri oluşturacağız"

Ayrıca Dendias, 2030 yılına kadar uygulanacak olan Yunanistan savunma stratejisi kapsamında, hava ve insansız hava aracı saldırılarına karşı İsrail tipi savunma sistemleri kurulacağını ifade etti.

Dendias, “Havadan gelebilecek saldırılara ve İHA’lara karşı, İsrail benzeri savunma kubbeleri oluşturacağız. Ülkenin muhtemel hava saldırılarına kapalı olması gerek.” ifadelerini kullandı.

