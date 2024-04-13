Yunanistan: Türkiye'yle sorunları bir gecede çözeceğimize inanmıyoruz Dışişleri Bakanı Gerapetritis, "Bölgemizde sükunete kavuşmamız gerektiğini anlamalıyız" dedi. Yunan Bakan, sorunların çözümü için bir süreç gerektiğini ifade etti.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Türkiye ile sorunları "bir gecede çözebileceklerine inanmadıklarını" söyledi.

Gerapetritis, 9'uncu Delphi Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı açıklamada, Ankara-Atina ilişkilerini değerlendirdi.

Yunan Bakan, Türkiye ile geliştirmeye çalıştıkları iyi ilişkinin temel unsurlarından birinin "iki tarafın temel pozisyonlarının değişmeyeceğinin anlaşılması" olduğunu belirtti.

"Sorunlarımızı bir gecede çözemeyiz"

Açıklamasında Gerapetritis, "Türkiye ile onlarca yıl öncesine dayanan sorunlarımızı bir gecede çözeceğimize inanacak kadar saf değiliz." ifadesini kullandı.

Gerilimler azaldı

Gerilimi yatıştırmanın ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirten Gerapetritis, şöyle devam etti:

Bakanlığı devraldığımda ilk söylediğim şey gerginliklerden kaçmıyorsunuz ama asıl önemli olan bu gerilimlerin krizlere yol açmamasıdır.



Son 10 ayda pek çok gerilim fırsatı vardı. Ancak önceki yıllara göre fark, en üst seviyedeki hızlı yönetim sayesinde bu gerilimlerin azalmasıydı.

"Bölgemizde sükunete kavuşmalıyız"

"Türkiye'nin asla değişmeyeceğini, öngörülemez bir müttefik olarak kalacağını söyleyenleri anlıyorum." diyen Gerapetritis, şu ifadeleri kullandı:

Bölgemizde sükunete kavuşmamız gerektiğini anlamalıyız. Her iki tarafta da birbirini dengeleyen pozisyonların olduğunu kabul edersek bu anlayışa sahip olabiliriz.

"Yunan vatandaşlarının kendilerini güvende hissetmelerini istiyorum"

Yunanistan Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle tamamladı: