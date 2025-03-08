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Haber Merkezi

Yunanistan'da kaos...

57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasına ilişkin muhalefetin sunduğu güvensizlik önergesi, parlamentoda reddedildi.

HÜKÜMET GÜVENOYU ALDI

Böylece Kiryakos Miçotakis'in başbakanlığındaki hükümet, güvenoyu aldı.

SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Oylamanın ardından halk, bir kez daha sokaklara döküldü.

Göstericiler, başkent Atina'da parlamento binası önünde toplandı.

"SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN"

Eylemciler, akşam saatlerinde de çeşitli parti ve sendikaların çağrısıyla bir araya geldi ve tren kazasındaki sorumluların bulunup cezalandırılması ve ihmallerin hasır altı edilmemesi yönündeki taleplerini dile getirdi.

Yerel saatle 22.00 civarında polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Eylemciler parlamento binası önünde molotofkokteyli atarken polis, biber gazıyla müdahale etti.

HÜKÜMETİN DÜŞMESİNİ İSTEDİLER

Yunanistan’da 28 Şubat 2023'te Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde yaşanan tren kazasına ilişkin ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ve diğer muhalefet partileri Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yeni Sol ve Özgürlük Seyri'nin, hükümete karşı meclise sunduğu güvensizlik önergesi için dün oylama yapıldı.

Önergede, tren kazasının sorumluların bulunmaması nedeniyle hükümetin düşmesi talep edildi.

157 MİLLETVEKİLİ GÜVENOYU VERDİ

300 sandalyeli mecliste yapılan oylamada, 293 milletvekili oy kullandı.

Oylamada 157 milletvekili önergeyi reddederken, 136 milletvekili destek verdi.

Böylece hükümet, 157 milletvekilinin desteğiyle parlamentodan güvenoyu aldı.