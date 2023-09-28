Yunanistan, yine sel felaketiyle karşılaştı Tesalya bölgesinde etkili yağış günlük hayatı durma noktasına getirdi. Sokağa çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, geniş bir kesime elektrik verilemedi. Eğriboz Adası sahilinde ise helikopter kazası yaşandı.

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AA & Ensonhaber

Yunanistan, şiddetli yağışların ardından yine sel felaketiyle konuşuluyor.

Eylül ayı başında meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından, Tesalya bölgesinde yeniden benzer görüntüler ortaya çıktı.

Yollar su altında kaldı

Bölgede başta Volos olmak üzere Pilio, Larisa ve Farsala'da evler, iş yerleri, tarım arazileri ve yollar, su altında kaldı. Birçok yol heyelan sonucu trafiğe kapandı.

Yoğun yağış nedeniyle Volos'un büyük bir kısmına elektrik verilemedi.

'Sokağa çıkmayın' uyarısı

Volos Hastanesi'ni bir kez daha su bastı ve Sivil Koruma Birimi, Volos'ta bulunanların cep telefonlarına gönderdiği acil mesajda, sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.

Yunan basınından Ta Nea gazetesi, "Volos'taki durum dramatik. Gece boyunca su binalara girdi." diye yazdı.

Yunan sakinlerin, Elias Fırtınası'nın getirdiği kötü hava şartlarının etkisiyle gece boyunca mahsur kaldığı belirtildi.

Volos'un yüzde 80'inde elektrik kesildi

Büyük miktarlarda çamurun birikdiği bölgede birçok ev ve dükkanı su bastığı, arabaların selle birlikte sürüklendiği bilgisi paylaşıldı ve şunlar aktarıldı:

Volos'un yaklaşık yüzde 80'i elektriksiz kaldı. Daniel Fırtınası'ndan bu yana da kötü hava koşulları nedeniyle içme suyu temini sağlanamıyor.

Helikopter Eğriboz'da düştü

Öte yandan, Yunanistan'da sivil bir helikopterin, Eğriboz Adası sahilinde denize düştüğü bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin bölgeden aktardığı bilgiye göre, AW109 tipi sivil helikopter, Volos Sanayi Bölgesi'ne gitmek amacıyla Eğriboz Adası'ndaki Mandudi bölgesinden ayrıldı.

Radarla bağlantısı koptu

Görgü tanıklarına göre, havada alışılmadık manevralarda bulunan helikopterin radarla bağlantısı bir süre sonra kayboldu ve helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle Ahladi sahilinde denize düştü.

Helikopterdeki 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Eğriboz Adası'nda dünden beri şiddetli yağış ve sis gibi kötü hava koşulları hakim.