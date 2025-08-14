Yunanistan'da Filistin destekçiler, İsraillileri taşıyan gemiyi protesto etti

Yunanistan'da Filistin destekçileri, Pire Limanı'nda İsraillileri taşıyan gemiyi protesto etti.
Yunanistan Komünist Partisi (KKE), çeşitli sol gruplar, sendikalar ile Filistin destekçisi aktivistlerden oluşan grup, İsrail'e ait gemideki yolcuların karaya çıkmasını engellemek amacıyla Pire Limanı'nda bir araya geldi.
ELLERİNDE ÖLEN ÇOCUKLARIN RESİMLERİNİ TAŞIDILAR
Yaklaşık 500 kişilik grup, ellerinde Filistin bayrakları ve Gazze'de hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını taşıdı.
YOLCULAR ARASINDA İSRAİLLİ ASKERLERİN DE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösteri, olaysız şekilde sona erdi.
902.gr haber sitesine göre, yolcular arasında İsrail askerleri de bulunuyordu.