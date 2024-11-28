Yunanistan’da göçmen teknesi battı: 4 ölü

İHA

Yunanistan’ın Sisam Adası açıklarında bir göçmen teknesi kayalara çarparak battı. Sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamada, kazada 2’si kadın, 2’si çocuk toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Teknede kaç kişi bulunduğu bilinmezken sahil güvenlik, devriye gemileri, cankurtaran botları ve kara ekipleriyle arama kurtarma operasyonu başlattı.

Yunanistan Göç Bakanı Nikos Panagiotopoulos bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki savaş ve çatışmalar nedeniyle göçmen akışının devam ettiğini söyledi.

PAZARTESİ GÜNÜ DE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle önümüzdeki haftalarda Ege'deki göçmen teknesi kazalarının artabileceğini belirten Panagiotopoulos, Yunanistan'ın sınır duvarı inşası için Avrupa Birliği fonu bulma çabalarının devam edeceğini ifade etti.

Pazartesi günü Sisam Adası açıklarında, meydana gelen bir kazada 6’sı çocuk 8 göçmen hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Yunanistan polisi bugün göçmenlere Batı Avrupa şehirlerine seyahat etmeleri için sahte ve yasadışı belge sağlayan bir kaçakçılık çetesinin çökertildiğini ve 9 kişinin tutuklandığını açıkladı.