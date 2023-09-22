Yunanistan'da KKTC yorumu: Azerbaycan'a Karabağ tehdidi ortadan kalktı Bakü'nün KKTC'yi tanıması önündeki engelin Rum kesimi ve Yunanistan'ın Karabağ konusundaki tutumu olduğu belirtildi. Azerbaycan ordusunun son operasyonlarının ardından bu tehdidin ortadan kalktığına dikkat çekildi.

ensonhaber.com Azerbaycan ordusunun Karabağ'da antiterör tedbirleri kapsamında düzenlediği nokta atışı operasyonlar, kısa sürede sonuca ulaştı. Ermeni silahlı gruplar, operasyonlarda ağır kayıplar verdi. Bakü'nün talepleri çerçevesinde silah bırakmayı ve bölgenin silahsızlandırılmasını kabul ettiler. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, antiterör tedbirlerine son verildiğini duyurdu. Yunan gazetesi: Karabağ tehdidi ortadan kalktı Yunanistan basınından Greek City Times, yaşanan gelişmelerin ardından yayınladığı bir haberde, Azerbaycan'a Dağlık Karabağ konusunda Atina'dan yöneltilen "tehdidin" ortadan kalktığını aktardı. Bakü yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanıma ihtimaline, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan endişeyle yaklaşıyor. KKTC'yi tanımayı engelleyen tek unsur Azerbaycan'ın, KKTC'yi tanımasını engelleyen tek unsurun, Rum kesimi ve Yunanistan'ın Dağlık Karabağ'ı tanıma tehdidi olduğu belirtildi. Antiterör operasyonunun sonucuna işaret edilen haberde, "Bu tehdit ortadan kalktı." denildi. Yunanistan'a yeni meydan okuma "Kıbrıs'ta şimdi ne olacak?" sorusunun yöneltildiği yazıda şu ifadeler kullanıldı: Dağlık Karabağ'ın tamamıyla Azerbaycan'a bağlanacağı anlaşılıyor. Yunanistan, yeni bir meydan okumayla karşı karşıya. Azerbaycan'da KKTC bayrağı dalgalanacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, bu ayın başlarında Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında Azerbaycan'daki etkinliklerde KKTC bayrağının dalgalanacağını söylediğine dikkat çekildi. Aliyev'in, 2022 yılında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştüğü de anımsatıldı. Aynı haberde, "Yunanistan, Ermenilerin kanı üzerine, Bakü'nün KKTC'yi tanıma niyetini engelledi mi, yoksa Yunanistan düşmana imkan verip onu güçlendirdi mi?" sorusu yöneltildi. Gözden Kaçmasın Karabağ'da Ermeni silahlı güçlerinden temizlenen noktalara Azerbaycan bayrağı asıldı Haberin Detayları Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermenilere insani destek Haberin Detayları

Google News

Abone Ol