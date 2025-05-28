Yunanistan'da mayolu vergi müfettişleri göreve başladı

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte popüler tatil merkezi Yunan adalarında vergi denetimleri de hız kazandı..
Mikonos, Santorini, Rodos, Girit ve Korfu gibi popüler adalarda gizli vergi müfettişleri devreye girdi.
MAYOLU VERGİ MÜFETTİŞLERİ
Yunanistan'da bu yıl vergi müfettişlerinin "turist" gibi giyinerek sahillere indi.
Mayo, güneş gözlüğü ve terliklerle plajlara inen vergi müfettişleri, restoran ve plajlarda ödeme sırasında fiş verilmemesi halinde kimliklerini açıklayıp işlem başlatıyor.
VERGİ KAÇAKÇILIĞINA KARŞI 40 BİNİN ÜZERİNDE GİZLİ DENETİM PLANLANIYOR
Yunan Vergi Otoritesi'ne (AADE) bağlı ekiplerin bu sezon vergi kaçakçılığına karşı 40 binin üzerinde gizli denetim planladığı, kalabalık işletmelerin dronla takip edileceği bildirildi.
Görüntülerden elde edilen doluluk oranıyla beyan edilen cironun karşılaştırılacağı açıklandı.
Vergi kaçakçılığı tespit edilen işletmelerin yasa gereği 20 güne kadar kapatılabileceği vurgulandı.
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