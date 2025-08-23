Yunanistan'da nüfus yaşlanıyor

Yunanistan’da doğum oranlarının düşmesi, çocuk sahibi olmayanların artması ve nüfusun hızla yaşlanması nedeniyle ülkenin demografik yapısının önümüzdeki yıllarda daha da kötüleşmesi bekleniyor.

2050'YE KADAR DOĞUMLAR, ÖLÜMÜN GERİSİNDE KALACAK

Tesalya Üniversitesi Demografik ve Sosyal Analizler Laboratuvarı (EDKA) tarafından hazırlanan araştırmada, doğumların ölümlerden daha az olmasının 2050 yılına kadar süreceği öngörüldü. Araştırmada, göç hareketlerinin de nüfus kaybını artıran önemli bir etken olduğu vurgulandı.

AVRUPA'NIN EN DÜŞÜK DOĞURGANLIK ORANI

Araştırmada, Yunanistan’ın Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük doğurganlık oranına sahip ülkelerden biri olduğuna dikkat çekildi. Ülkedeki demografik krizin hafifletilebilmesi için göç dengesinin iyileştirilmesi gerektiği belirtildi.

GENÇ NÜFUS GÖÇ EDİYOR

EDKA raporunda, gençlerin işsizlik, düşük ücretler ve konut sorunları nedeniyle ülkeden ayrılmasının nüfus kaybını hızlandırdığına işaret edildi. Bu sorunların çözülmesinin, demografik krizin önlenmesi açısından hayati önem taşıdığı kaydedildi.

SON 13 YILDA NÜFUS 500 BİN AZALDI

Araştırmada, 2011-2024 döneminde Yunanistan’ın nüfusunun yaklaşık 500 bin kişi azaldığı bildirildi.