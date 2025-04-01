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DHA

Yunanistan doğal afetlere teslim oluyor.

Ege Denizi'nde etkili olan depremlerin Santori'ni adasını vurması sonucu Yunanistan, ciddi bir afet tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve turist kaybetmişti.

Ülke ekonomisine bir darbe vuran bi gelişmenin ardından ülke, şimdi de sel felaketi ile boğuşuyor.

SEL FELAKETİ YAŞANDI

Yaklaşık 1 buçuk gündür Kiklad Adaları'na bağlı Paros, Mikonos ile Siros’ta süren sağanak yağışlar, gece saatlerinde şiddetini artırdı.

Yağışın yoğunluğunu kaldıramayan altyapının çökmesiyle sel felaketi yaşandı.

EĞİTİME ARA VERİLECEK

Paros'ta, çok sayıda aracın sular altında kaldığı ve hasar meydana geldiği kaydedildi.

Şiddetli yağış nedeniyle Paros, Mikonos, Rodos ile Sömbeki adalarındaki okullarda yarın eğitime ara verileceği açıklandı.