Yunanistan'dan ABD Ankara Büyükelçisi Barrack'a 'Türk ajanı' suçlaması

Haber Merkezi

Türkiye'nin son dönemdeki dış politika hamleleriyle bölgedeki etkisini artırması, Atina yönetiminde ciddi bir huzursuzluğa neden oldu.

Türkiye’nin diplomatik manevralarıyla elde ettiği ivme, Yunan kamuoyunda tepkiler doğuruyor.

Bu gerilimin merkezinde ise ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack yer alıyor.

Yunanistan medyası, Barrack'ı açıkça hedef alarak onu “Türkiye’nin çıkarlarını savunan bir isim” şeklinde nitelendirirken, Barrack’ı medya üzerinden “Türkiye'nin ajanı” olmakla suçladı.

"BARRACK, TÜRK ÇIKARLARINA HİZMET EDİYOR"

Yunanistan merkezli Hellas Journal’ın haberinde, Barrack’ın Washington’a yaptığı “gizli” ziyaretin ardından Oval Ofis’te ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşme irdelendi.

Hellas Journal haberinde Barrack için “Amerikan stratejik çıkarlarına hizmet etmek yerine, Ankara’daki İslamcıların lobicisi gibi Türk çıkarlarına hizmet ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Barrack’ın Washington ziyaretinin “duyurulmadığı” ve “gizlice geldiği” özellikle vurgulanırken, görüşmeyi kendisinin X hesabından yaptığı paylaşımla duyurmasına dikkat çekildi.

"BEYAZ SARAY İÇİNDE TÜRK GÜNDEMİNİ DESTEKLİYOR"

Barrack, X gönderisinde şu ifadeleri kullanmıştı:



“Öğleden sonra Beyaz Saray'da Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Rubio ile Türkiye ve Suriye ile ilgili Orta Doğu konularını tartıştık. Başkan'ın Vizyonunun Bakan tarafından uygulanmasıyla sadece umut verici değil, aynı zamanda ulaşılabilir olduğunu da temin edebilirim.”

Hellas Journal, Yunanistan makamlarında ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın “Türk gündemini Beyaz Saray’ın merkezine taşıdığı” yönünde güçlü algı oluştuğunu iddia etti.

Haberde, “Şair Bay Barrack’ın ne demek istediğini bilmiyoruz ama diplomatik kaynaklara göre Beyaz Saray içinde Türk gündemini desteklediği kesin.” ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN’IN İSTEKLERİNİN YERİNE GELMESİ İÇİN ÇABALIYOR

Yunan medyasına göre Amerikan Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington’a yapacağı ziyaretin gerçekleşmesi için bir yarış başlattı.

Barrack’ın “bu ziyaretin başarıya ulaşması" ve “Türk Cumhurbaşkanı’nın birçok hediye ile, başta CAATSA yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere, ayrılabilmesi için çok çabaladığı” belirtildi.

Hellas Journal, Türkiye’nin S-400’lere sahip olmasının, Ankara’nın ABD ile ilişkilerinde kritik bir engel olarak görüldüğünü ve bu engelin aşılmasının, Atina’da endişeyle izlendiğini sayfalarına taşıdı.

ASIL HEDEF F-35

Yine aynı habere göre, Türkiye’nin F-16 savaş uçağı alımı da süreçteki diğer bir başlık.

Bu satış ABD Kongresi tarafından onaylanmış olsa da, nihai anlaşmanın 18 aydır imzalanmadığına dikkat çekiliyor. Hellasjournal, Türkiye’nin bu konuda “ayak sürüdüğünü” ve asıl hedefinin F-35’ler olduğunu iddia ediyor.

Yunanistan’ın, Türkiye’nin F-35’leri elde etme çabasını ulusal güvenliği için ciddi tehdit olarak gördüğünü ve ABD’deki gelişmelerin, Atina’da büyük gerilime neden olduğunun altı çizildi.