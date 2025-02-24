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AA

Ege'de sismik hareketlilik devam ederken, Santorini ve çevresinde 28 Ocak'tan bu yana 12 binden fazla deprem kaydedildi.

En büyüğü 5.3 olarak ölçülen bu depremler nedeniyle bölgedeki olağanüstü hal sürüyor.

Olağanüstü halin sürmesinin ardından da bölge adeta hayalet kenti anımsatmaya başladı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE SANTORİNİ

Ada genelinde yaşanan sismik ve volkanik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, sakinlerinin de terk ettiği Fira Kasabası, drone destekli görüntülerle havadan görüntülendi.

Boş sokaklarda, birkaç kedi ve az sayıda kişinin görüldüğü ada hayalet kenti anımsatıyor.

"BU AYLAR SÜRECEK BİR SÜREÇ"

Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas, Santorini ile Yamurgi adaları arasında meydana gelen sismik hareketliliğin uzun süreceğini ve daha büyük bir deprem riskinin sürdüğünü söyledi.

Lekkas, başkent Atina'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu, haftalar hatta aylar sürebilecek uzun bir süreç. Bu tür sismik hareketler kolayca sonlanmaz." dedi.

"KAÇAK YAPILAŞMA CİDDİ BOYUTLARDA"

Lekkas, Santorini Adası'nın son 30 yılda plansız bir şekilde büyüdüğünü ve kaçak yapılaşmanın ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Bu durumun büyük bir risk oluşturduğunun altını çizdi.

Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu Başkanı Lekkas, şunları ekledi:

"Santorini Adası, volkanik patlamalar, depremler, toprak kaymaları ve erozyon gibi doğal süreçlerin bir sonucu olarak oluştu. Bugün ise insan müdahalesi, bu doğal süreçlerin felaketlere dönüşmesine yol açıyor."