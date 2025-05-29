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AA

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksi şoförleri dünden bu yana grevdeler...

Atina'da bir araya gelen taksiciler, taksileriyle konvoy halinde Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı önüne geldi.

YETKİLİYLE GÖRÜŞMEK İSTEDİLER

Taksiciler, korsan taksicilikle mücadele edilmesi, taksi ulaşımına benzeyen uygulamaların kontrol altına alınması, vergi oranlarının düşürülmesi gibi taleplerini dile getirecekleri bir yetkiliyle görüşmek istedi.

ARBEDE YAŞANDI

Bakanlık binasının önünde eylem yapan taksiciler, binaya girmeye çalışınca polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

GREV YARINA KADAR DEVAM EDECEK

Atina'da taksiciler dün saat 06.00'dan bu yana grevde. Grevin yarın saat 06.00'ya kadar devam etmesi