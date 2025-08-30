Yüzlerce çalışan etkilendi: 2 Alman otomotiv devi iflas başvurusunda bulundu

Alman basını “Pleiteticker”in haberine göre, Huber Automotive AG ve MVI Group Wolfsburg isimli iki otomobil tedarikçisi iflas başvurusunda bulundu.

Zor durumlara rağmen operasyonların şimdilik devam edeceği ve mevcut müşteri projelerinin güvence altında olduğu vurgulandı.

Şirketlerin, iş süreçlerinde herhangi bir aksama olmaması için gerekli önlemleri alacakları belirtildi.

HUBER AUTOMOTİVE AG: İŞ OPERASYONLARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Huber Automotive AG, Göppingen yerel mahkemesine iflas başvurusu yaptı. Şirket, iş operasyonlarını sürdürürken yeniden yapılandırma seçeneklerini değerlendiriyor.

Geçen yıl yapılan finansman yeniden yapılandırmasının ve tahvil tavizlerinin yetersiz kalması nedeniyle yönetim bu adımı attı. Mahkeme, geçici bir iflas yöneticisi atadı.

MVI GROUP WOLFSBURG: YENİDEN YAPILANDIRMA İÇİN İFLAS

Öte yandan MVI Group Wolfsburg, şirketi uzun vadeli olarak istikrara kavuşturmak için iflas prosedürünü kullanıyor. Yaklaşık 300 çalışan şu an için işlerini sürdürecek ve müşteri projeleri planlandığı gibi devam edecek.

Wolfsburg Bölge Mahkemesi, Tobias Hartwig von Schultze & Braun’u geçici iflas yöneticisi olarak atadı. Yönetimle birlikte, özellikle BT ve mühendislik alanında şirketin yeniden yapılandırma seçenekleri değerlendirilecek.

Çalışan maaşları kısa vadede iflas fonu ile güvence altına alınacak; Ekim ayından itibaren ödemeler mevcut iş gelirleri ile karşılanacak. MVI Grubu’nun diğer şirketleri ise normal şekilde faaliyet göstermeye devam ediyor.