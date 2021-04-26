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    Zelenskiy, Putin'le görüşme ayarlanması için talimat verdi

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirdi.
    • AA
    • 26.04.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 15:40
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    Zelenskiy, Putin'le görüşme ayarlanması için talimat verdi

    Ukrayna-Rusya geriliminde diyalog süreci başlıyor...

    Ukrayna Resmi Haber Ajansı Ukrinform'a göre, Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Donbas'ta görüşme teklifine cevaben Putin'in kendisini Moskova'ya davet ettiğini hatırlattı.

    Görüşmenin yer ve zaman gibi detayları konusunda Yermak'a Kremlin ile irtibat kurması talimatı verdiğini aktaran Zelenskiy, önemli olanın görüşme ve müzakerelerin gerçekleşmesinin olduğunu ifade etti.

    GÖRÜŞMENİN NEREDE YAPILACAĞINA DAİR NET BİR CEVAP VERMEDİ

    Zelenskiy, görüşmenin nerede yapılacağı konusunun ise detay olduğuna dikkati çekti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 20 Nisan'da Putin'e Donbas'ta görüşmeyi teklif etmişti.

    Zelenskiy, Putin le görüşme ayarlanması için talimat verdi #1

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