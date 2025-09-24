Zelensky açıkladı: Putin ile görüşmeye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırabilecek adım...

80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ile bir araya gelen Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ikili görüşmede savaşın sona erdirilmesi yönünde atılması gereken adımlar hakkında konuştuklarını aktararak şunları kaydetti:

Rus tarafıyla liderler düzeyinde bir görüşmeye hazırım. İsviçre'nin böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olmasını takdir ediyoruz. Ancak şimdiye kadar Rusya'nın savaşı sona erdirmek istediğine dair herhangi bir adım atılmadığını görüyoruz.

TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Trump, Zelensky ile yaptığı görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini yinelerken Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğalgaz almaması gerektiğini savundu.

Basına açık görüşmede Trump, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğine vurgu yaparak, "Ukrayna'nın verdiği mücadeleye büyük saygı duyuyoruz" dedi.

Trump, "NATO ülkeleri hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" şeklindeki bir soruya, "Evet, öyle düşünüyorum" diye yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne zaman görüşüp savaşın sona ermesine yönelik son durumu değerlendireceği sorulan Trump, "Bir ay içinde bu konuda sizi bilgilendiririm" derken, "Şu anda en büyük ilerleme Rus ekonomisinin çok kötü durumda olması" değerlendirmesini yaptı.

Zelensky ise Trump'a kişisel olarak teşekkür edip ABD ile Avrupa'nın Moskova'ya daha güçlü yaptırımlar uygulamasını ve Avrupa'nın Rusya'dan petrol ve doğalgaz almayı durdurmasını talep ettiklerini belirtti.