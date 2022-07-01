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    Zelensky Avusturyalılara seslendi: Putin silahtan anlar

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir festivale video konferans yoluyla katılan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Putin'in yalnız silahların dilinden anladığını söyledi.
    • 01.07.2022 - 03:46
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    Zelensky Avusturyalılara seslendi: Putin silahtan anlar

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, "4 Gamechanger" isimli festivaldeki konuşmasında, Rusya’nın Karadeniz’i kapatması nedeniyle hububatın Ukrayna’dan dışarıya çıkartılamadığını, böylelikle Moskova'nın Afrika ve Asya’yı rehin aldığını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Avrupa’nın kıtlık tehdidine karşı harekete geçmemesi durumunda, bunun ciddi bir göç hareketliliğine yol açacağını, bu yönüyle Rusya'nın Avrupa'yı da rehin aldığını savundu.

    "Putin, yalnız silahların dilinden anlıyor"

    Batılı ülkelerden her fırsatta talep ettikleri silahlara da değinen Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, diyalog kurmak istemiyor, yalnız silahların dilinden anlıyor. Bu silahları Rusların almak istedikleri bölgelerde kullanıyoruz." diye konuştu.

    Zelenskiy, "Putin’e bütün konuları medeni insanlar gibi müzakere masasında çözüme kavuşturmayı önerdim. O bizimle konuşmak yerine bugüne kadar roket fırlattı." ifadesini kullandı.

    Zelensky Avusturyalılara seslendi: Putin silahtan anlar #1

    "Avusturya, yeni yaptırımlara daha çok destek vermeli"

    Rusya’nın yaptıklarından ötürü hesap vermesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, AB'nin hazırladığı 7. yaptırım paketine Avusturya'nın daha güçlü destek vermesi için çağrıda bulundu.

    Zelenskiy, savaşın AB içinde birliğin güçlenmesine yol açtığını, savaş sonrasında ülkesinin de Avrupa ailesine üye bir ülke olacağını sözlerine ekledi.

    Festivale katılan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Karl Nehammer da Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.


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