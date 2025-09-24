Zelensky, BM kürsüsünden söyledi: Rusya ateşkesi reddediyor

Dünyanın gözü New York'ta...

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu, tarihi anlara sahne olmaya devam ediyor.

Dünya liderleri kürsüden mesajlarını verirken, bugün ise kürsüde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky vardı.

Zirvede kürsüye çıkan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya ile devam eden savaşa ilişkin kritik mesajlar verdi.

"BU SAVAŞI UKRAYNA SEÇMEDİ"

"Barış istiyorsanız silahlar üzerinde çalışmanız gerekiyor. Bu hastalıklı bir durum ama maalesef başka yolu yok" diyen Zelensky, "Uluslarası hukuk, güçlü dostlarınız yoksa işe yaramıyor. Bu savaşı Ukrayna seçmedi. Dostlar ve silahlardan başka güvenlik garantisi yok. Silahlar kimin hayatta kalacağını belirliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın binlerce Ukraynalı çocuğu kaçırdığını belirten Zelensky, bazılarını geri getirmeyi başardıklarını vurguladı.

"DÜNYA KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN YAVAŞ DAVRANIYOR"

Dünyanın, tarihindeki en yıkıcı silahlanma yarışı içinde olduğunu söyleyen ve "Çünkü yapay zeka var" diyen Ukrayna lideri, birkaç gün önce Avrupa'daki havalimanlarının drone'lar nedeniyle kapatıldığına işaret etti.

Zelensky şöyle konuştu:

"Dünya kendisini korumak için çok yavaş kalıyor ancak silahlar gelişiyor. Kısa zamanda drone'lar drone'larla savaşacak. İnsan müdahalesi olmadan insanlar ölecek."

Silahları kontrol etmek için yapay zekanın kullanımını düzenleyen kurallara ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti.

"PUTİN BU SAVAŞI GENİŞLETMEK NİYETİNDE"

"Putin'i bugün durdurmak dünyadaki bütün gemileri drone'lardan korumak ucuzdur. Nükleer bomba drone'undan endişe etmekten ucuzdur. Hepimizin yapması gereken bu saldırganı durdurmaktır" diyen Zelensky, Putin'in savaşı genişletmek niyetinde olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan Ukrayna'nın, Rusya'ya karşı savunmasında işe yarayan önlemleri diğer ülkelerle paylamaya hazır olduklarını ifade etti.

TRUMP'IN DESTEĞİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Zelensky ayrıca dün ABD Başkanı Donald Trump'la iyi bir görüşme yaptıklarını da belirtti. "Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız desteği takdir ediyoruz." dedi.