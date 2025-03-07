Zelensky duyurdu: Rus ordusu enerji altyapımıza tekrar yoğun bir saldırı düzenledi

AA

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yeni bir paylaşımda bulundu.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

"ENERJİ ALTYAPIMIZA TEKRAR YOĞUN BİR SALDIRI DÜZENLEDİ"

"Rus ordusu dün gece enerji altyapımıza tekrar yoğun bir saldırı düzenledi." ifadesini kullanan ve Rusların bu saldırıda 70'e yakın füze ve yaklaşık 200 insansız hava aracı (İHA) kullandığını kaydeden Zelenskiy, saldırıların hedefinin Ukrayna'nın enerji altyapısı olduğuna işaret etti.

Zelenskiy, Odessa, Çernigiv, Poltava ve Ternopil bölgelerine saldırının gerçekleştirildiğini aktararak, Harkiv kentinde ise sivil altyapılarına saldırı düzenlendiğini belirtti.

Rus füzelerini önlemek için bugün F-16 ve Fransa'nın Ukrayna'ya geçen ay verdiği Mirage 2000 savaş uçaklarının görevde bulunduğunu belirten Zelensky, "Özellikle Mirage'ler Rus seyir füzelerini başarıyla engelledi." ifadesini kullandı.

"UKRAYNA BU SAVAŞIN İLK SANİYESİNDEN İTİBAREN BARIŞ İÇİN ÇABA SARF EDİYOR"

Zelenskiy, savaşın tek sebebinin Rusya olduğunu savunarak, barış kapsamında bu ülkenin öncelikle havada ve denizde füze saldırılarını durdurmaya zorlanması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın barışa giden yolu takip etmeye hazır olduğunun altını çizen Zelensky, "Ukrayna bu savaşın ilk saniyesinden itibaren barış için çaba sarf ediyor. Amaç, Rusya'yı savaşı durdurmaya zorlamak." açıklamasını yaptı.

8 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji ve doğal gaz altyapısına yönelik yoğun hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Galuşçenko, Rusya'nın amacının Ukrayna'da halkı elektriksiz ve ısıtmasız bırakmak olduğunu ifade etmişti.

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da aynı platformdan yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kentin sivil altyapısına füze saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Terekhov, mevcut bilgilere göre, 8 kişinin saldırı sonucu yaralandığını kaydetmişti.