Zelensky: Kursk'taki Ukrayna askerleri kuşatılmadı

İHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Zelensky, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi'nden cephe hattına dair güncel bilgi aldığını belirterek, şunları söyledi:

Kursk bölgesinde belirlenen bölgelerde birliklerimizin operasyonları sürüyor. Birliklerimiz görevlerini eksiksiz yerine getiriyor. Ukrayna'nın Kursk bölgesine konuşlanmasının ardından, Rus güçlerinin önemli bir kısmı başka yönlere çekildi. Birliklerimiz, burada Rus ve Kuzey Kore birliklerini püskürtmeye devam ediyor ve kuşatma söz konusu değil.

"RUSYA, SAVAŞI UZATMAYA ÇALIŞIYOR"

Zelensky, Rusya'nın savaşın süresini uzatma çabalarına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Rus ordusunun güçlerini, özellikle doğu sınırımızda topladığını gözlemliyoruz. Bu, Sumi bölgesine yönelik bir saldırı niyeti taşıyor. Bu tehdit farkındalığındayız ve buna karşılık vereceğiz. Tüm uluslararası ortakların, Putin'in ne planladığını, neye hazırlandığını ve neleri görmezden geleceğini anlaması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Rusya'nın bölgeye güç yığması, Moskova'nın diplomasiye sırtını döndüğünü gösteriyor. Savaşın uzatılmak istendiği açık. Ortaklarımıza, cephedeki, Kursk bölgesindeki ve sınırlarımızdaki durumu doğru bir şekilde iletmeye hazırız.

Zelensky ayrıca, yerli üretim "Neptün" füzelerinin testlerinin başarıyla yapıldığını ve savaşta etkili bir şekilde kullanıldığını duyurdu:

Yeni bir Ukrayna füzesi, hassas vuruş. Bin kilometrelik menzil. Ukraynalı üreticilerimize ve askeri personelimize teşekkür ediyorum. Güvenliğimizi sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor.

TRUMP, PUTİN'E "UKRAYNA'YI BAĞIŞLA" DEMİŞTİ

Kursk’taki son durumu ise ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önceki gün yaptığı görüşmeden bahsederek, "Putin'den, şu anda kuşatılan binlerce Ukrayna askerinin hayatını bağışlamasını istedim" dedi. Putin ise Trump’ın çağrısına, Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda yanıt vererek, "ABD Başkanı'nın bu çağrısını uygulamak için, Ukrayna yönetiminin askeri birliklerine teslim olmaları talimatını vermesi gerekecek" açıklamasını yaptı.