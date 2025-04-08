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AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, X hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığını bildirdi.

Bu kişilerin, ülkesinin Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından esir alındığını aktaran Zelensky, "(Esirlerin) Üzerinde kimlik belgeleri, banka kartları ve kişisel veriler bulundu." ifadesini kullandı.

"İLGİLİ BİRİMLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Zelensky, "Rus ordusunda bu ikisinden çok daha fazla Çinlinin görev yaptığına" ilişkin bilgilere sahip olduklarını belirterek şunları kaydetti:

Şimdi tüm gerçekleri öğreniyoruz. İstihbarat, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Silahlı Kuvvetlerin ilgili birimleri çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı'na derhal Pekin'le irtibata geçip Çin'in buna nasıl yanıt vereceğini öğrenmesi talimatını verdim.

"PUTİN, SAVAŞI BİTİRMEK DIŞINDA HER ŞEYİ YAPMAYA NİYETLİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'savaşı uzatmak için yollar aradığını' savunan Zelensky, "Rusya'nın Çin'i ve diğer ülkeleri doğrudan veya dolaylı olarak Avrupa'daki bu savaşa dahil etmesi, Putin'in savaşı bitirmekten başka her şeyi yapmaya niyetli olduğunun açık bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Avrupa ve barıştan yana olan herkesi bu duruma tepki vermeye çağıran Zelensky, esir alınan Çin vatandaşlarının Ukrayna Güvenlik Servisi'nin gözetiminde olduğunu belirtti.