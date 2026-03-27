Zelensky, Suudi Arabistan'da: İran İHA'larına karşı mücadele için imzalar atıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Suudi Arabistan'da resmi temaslarda bulunuyor.

Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürdürdüğü temaslara ilişkin bilgi verdi.

Rusya ile süren savaşta yıllardır İHA'larla mücadele ettiklerini ve bu konuda tecrübeli olduklarını belirten Zelensky, bir de anlaşma duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN İLE SAVUNMA ANLAŞMASI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldiklerini anımsatan Zelensky, ikili görüşmeden önce iki ülke arasında savunma alanında işbirliği belgesini imzaladıklarını belirtti.

Zelenskiy, "Bu (belge), daha fazla sözleşme, teknolojik işbirliği ve yatırım için zemin oluşturuyor ve güvenlik alanında Ukrayna'nın bağışçı bir ülke olarak uluslararası rolünü güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

İran'ın, Körfez ülkelerine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğüne, Ukrayna'nın ise savaşın 5. yılında Rus füzelerine ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele verdiğine dikkati çeken Zelenskiy, ülkesinin savunma alanında sahip olduğu deneyimi Suudi Arabistan ile paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

ORTA DOĞU'DAKİ DURUM KONUŞULDU

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele almıştı.

Bin Selman ile Zelenskiy'nin Cidde'de yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirilmişti.

Görüşmede özellikle Orta Doğu bölgesindeki askeri tırmanış ile Ukrayna krizindeki son durum ele alınmıştı.