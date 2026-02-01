Suriye sınırında alçak saldırı: Türk bayrağına saldırılan alan sınırlar içerisine alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de Şam hükümetinin, terör örgütü SDG'nin işgalinde olan bölgelere operasyon başlatması, Türkiye'de bazı kesimlerde rahatsızlık yaratmıştı.

Bu operasyonu protesto eden bazı kişiler, 20 Ocak'ta Nusaybin-Kamışlı sınır hattına yürümüştü.

TÜRK BAYRAĞINA HAİN SALDIRI

Terör örgütü YPG yandaşları, kullanımda olmayan eski gümrük sahasındaki Türk bayrağına burada saldırı gerçekleştirmişti.

SINIRLAR İÇERİSİNE ALINDI

Saldırının yaşandığı gümrük sahası, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye en yakın hudut birliği olan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.

KAMIŞLI SINIRINDA DEV TÜRK BAYRAĞI

Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktası olan alana, gerekli önlemlerin alınmasının ardından, 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi.