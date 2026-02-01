Abone ol: Google News

Suriye sınırında alçak saldırı: Türk bayrağına saldırılan alan sınırlar içerisine alındı

Terör örgütü YPG yandaşlarının, Suriye'deki operasyonu protesto etmek amacıyla Nusaybin-Kamışlı sınır hatında Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 15:59
  • Terör örgütü YPG yandaşları, Türk bayrağına Nusaybin-Kamışlı sınır hattında saldırdı.
  • Saldırının yaşandığı alan, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakolu sınırları içerisine alındı.
  • Alana 30 metre direk dikilerek Türk bayrağı göndere çekildi.

Suriye'de Şam hükümetinin, terör örgütü SDG'nin işgalinde olan bölgelere operasyon başlatması, Türkiye'de bazı kesimlerde rahatsızlık yaratmıştı. 

Bu operasyonu protesto eden bazı kişiler, 20 Ocak'ta Nusaybin-Kamışlı sınır hattına yürümüştü. 

TÜRK BAYRAĞINA HAİN SALDIRI 

Terör örgütü YPG yandaşları, kullanımda olmayan eski gümrük sahasındaki Türk bayrağına burada saldırı gerçekleştirmişti. 

SINIRLAR İÇERİSİNE ALINDI 

Saldırının yaşandığı gümrük sahası, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye en yakın hudut birliği olan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.

KAMIŞLI SINIRINDA DEV TÜRK BAYRAĞI 

Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktası olan alana, gerekli önlemlerin alınmasının ardından, 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi.

