Zelensky: Ukrayna'ya askeri yardım sevkiyatı yeniden başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, dün akşam yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik askeri yardımlarla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Zelensky, Ukrayna’nın silah üretimini artırmak ve ordusunu güçlendirmek amacıyla uluslararası ortaklarla yoğun temas yürüttüklerini belirtti.

"YENİ EKİPMANLAR VE HAVA SAVUNMASI ÖNCELİĞİMİZ"

Zelensky, devamında şunları söyledi:

Şu anda ortaklarımızla birlikte yeni silah sistemleri, yerli üretimin artırılması ve ordumuzun donatılması üzerinde çalışıyoruz. Şimdiden önemli anlaşmalara imza attık ve önümüzdeki haftalarda daha fazlasını hedefliyoruz. Bu anlaşmaların mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Daha fazla askeri güç, daha etkin hava savunması ve gökyüzümüzün korunması için her detay kritik.

Zelensky ayrıca, ABD ve Avrupa’dan gelen siyasi sinyallerin olumlu olduğunu vurgulayarak, askeri yardımların yeniden başladığını da doğruladı.

TRUMP'IN TEMSİLCİSİYLE ASKERİ TEMAS SÜRECEK

Zelensky, önümüzdeki hafta ABD ile askeri düzeyde iş birliğinin devam edeceğini aktararak, "Ordumuz, Başkan Trump’ın Ukrayna Temsilcisi Keith Kellogg ile doğrudan çalışacak. Aynı zamanda yeni Avrupa savunma paketleri hazırlıyoruz. Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar ve güçlü baskı adımları da yolda" ifadelerini kullandı.

TRUMP, SEVKİYATLARI YENİDEN BAŞLATMA KARARI ALDI

ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayı başında silah stoklarının azalabileceği gerekçesiyle Ukrayna’ya yapılan bazı sevkiyatları — özellikle hava savunma füzelerini — durdurmuştu. Ancak bu hafta yaptığı açıklamalarda sevkiyatların yeniden başlatılacağını duyurdu. Perşembe günü ise ABD’nin NATO’ya silah gönderdiğini ve bu silahların Ukrayna’ya iletileceğini açıkladı.

Zelensky yönetimi, bu gelişmeleri kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor ve sahadaki askeri dengeyi etkileyecek güçlü adımların yaklaştığını vurguluyor.