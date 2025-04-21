Zelensky'den ateşkes görüşmeleri için tarih verdi

AA

Rusya ile Ukrayna arasında 4'üncü yılına giren çatışmalar büyük kayıplarla sonuçlanırken, ateşkes için görüşmeler ise sürüyor..

Bir türlü sonuca bağlanamayan ateşkesle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sonra bir açıklama da Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den geldi..

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştüğünü belirtti.

ÇARŞAMBA GÜNÜ LONDRA'DA ATEŞKESİ GÖRÜŞECEKLERİNİ AKTARDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da çarşamba günü İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin bir araya gelerek Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanmasıyla ilgili konuları masaya yatıracağını aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

Gerçek ve kalıcı barışın tesisini daha da güvence altına almak için koşulsuz ateşkesin sağlanması amacıyla mümkün olduğunca yapıcı adımlar atmaya hazırız.

"BARIŞA GİDEN İLK ADIM OLMALI"

"Kayıtsız ve şartsız ateşkes barışa giden ilk adım olmalı ve bu Paskalya (bayramı), savaşın uzamasına neden olanın Rusya'nın eylemleri olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulunan ​​​​​​​Zelensky ayrıca Starmer ile görüşmesinde, Avrupa güvenlik formatlarında ortak çalışma konusunu da ele aldıklarını kaydetti.