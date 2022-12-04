Zelensky'den Rus petrolüne getirilen tavan fiyat uygulamasına eleştiri

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa Birliği ve G7'nin Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesi kararının ciddi bir sonucu olamayacağını söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşı sonrası Avrupa ülkesi, Rusya’ya karşı yaptırım kararı aldı.

Bunun üzerine Rusya da kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine karşı, gaz ile petrol kartını oynadı ve Avrupa'da bir enerji krizi baş gösterdi.

Bunun üzerine Avrupa Birliği, Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getirmek istiyor ama bir rakamda uzlaşamıyordu.

AB ülkeleri, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.

Anlaşmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den tepki geldi.

"Rusya, fiyatlarına böyle bir sınır getirilmesine ciddi bir karar diyemezsiniz"

Zelenskiy, tavan fiyat uygulamasının Rusya’ya ciddi bir yaptırımı olmayacağını söyleyerek, "Terörist bir devletin bütçesi için oldukça rahat olan Rusya fiyatlarına böyle bir sınır getirilmesine ciddi bir karar diyemezsiniz. Rusya, enerji piyasasını kasıtlı olarak istikrarsızlaştırarak şimdiden tüm dünya ülkelerine devasa kayıplar verdirdi. Ve dünya gerçek enerjisiyle silahsızlanmaya cesaret edemez. Bu zayıf bir pozisyon. Ve bu sadece an meselesi. Daha güçlü araçların kullanılması gerekecek. Bu zamanın kaybedilecek olması üzücü" ifadelerini kullandı.