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    Zelensky'nin Biden'dan isteği: Abramovich'e yaptırım olmasın

    Zelensky'nin Biden'dan isteği: Abramovich'e yaptırım olmasın

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin, ABD Başkanı Biden'dan, Rus milyarder Roman Abramovich'in Rusya ile arabuluculuk yapabileceği gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edildi.
    • AA
    • 24.03.2022 - 01:37
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 01:41
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    Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Rus milyarder Abramovich'in Zelensky ile Biden arasındaki görüşmelerde konu edildiği bildirildi.

    ABRAMOVİCH VE ŞİRKETLERİ YAPTIRIM DIŞI

    Habere göre Zelensky, Putin'le arasında arabuluculuk yapabilme potansiyeli dolayısıyla ABD'den Abramovich'i yaptırım listesine almamasını istedi. Beyaz Saray bunun üzerine yaptırım listesini hazırlayan Hazine Bakanlığına ulaşarak listede Abramovich'in ve şirketlerinin yer almamasını sağladı.

    Zelensky nin Biden dan isteği: Abramovich e yaptırım olmasın #1

    AB VE İNGİLTERE'NİN KARA LİSTESİNDE

    AB ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınan Abramovich'in ABD'nin yaptırım listesinde yer almamasının Zelensky'den Biden'a gelen bu taleple ilişkili olduğu kaydedilen haberde, Abramovich'in halihazırda böyle bir arabuluculuk görevi üstlenip üstlenmediğinin ise bilinmediği belirtildi.

    Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray ve Hazine Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı.

    ABD yönetimi, AB ile koordineli şekilde önceki hafta çok sayıda Rus oligarka yaptırım kararı almış ve bu kişilerin mal varlıkları dondurulmuştu.

    Zelensky nin Biden dan isteği: Abramovich e yaptırım olmasın #2


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