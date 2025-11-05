Zohran Mamdani, New York seçimini Donald Trump ve İsrail lobisine karşı kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya, ABD'nin New York şehrini konuşuyor.

Sebebi ise alışıldığı gibi şehrin finans, moda, eğlence gibi cazibe alanları değil.

New York, tarihi bir seçimi geride bırakarak yeni belediye başkanını seçti.

Demokrat Müslüman Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, AP'nin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,6'sını alarak seçimden zaferle çıktı.

TARİHİ NEW YORK SEÇİMİ

Bu seçimi tarihi yapan detay ise Mamdani'nin seçimi ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail lobisine karşı kazanması ve New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olması...

Zafer konuşmasında da bu tarihi detaylara vurgu yapan Mamdani, seçime saatler kala yaptığı sosyal medya paylaşımı ile New Yorkluları tehdit ederek, "Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, federal fonları kısarım." diyen Trump'a göndermede bulundu.

"MÜSLÜMANIM VE BUNUN İÇİN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

"İzlediğini biliyorum Trump, sesi aç" diyerek seçmenini coşturan Mamdani, şunları söyledi:

Müslümanım. Ben demokratik sosyalistim. Ve en kahredicisi de bunlar için özür dilemeyi reddediyorum. Artık New York İslamofobi ticareti yapıp seçim kazanabileceğiniz bir şehir olmayacak. Genel geçer kanaate göre ben ideal aday değildim.

"İSRAİL'İ SEVEN HERKES İÇİN KARA BİR GÜN"

Mamdani, Trump gibi İsrail lobisini de yendi.

İsrail lobisine rağmen hatta bu lobiyi karşısına alarak New York gibi bir şehirde seçim kazanabileceğini göstermesi bakımından da tarihe geçen Mamdani, İsrail lobisini adeta çoka soktu.

İsrail'in eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanı seçilmesini "İsrail'i seven herkes için kara bir gün" olarak değerlendirdi.

Seçimi tarihi yapan bir başka ayrıntı da Mamdani'nin özel hayatı.

SURİYELİ FIRST LADY

Hint kökenli bir film yönetmeni anne ve profesör bir babanın çocuğu olarak Uganda'da doğan Mamdani, geçtiğimiz yıl da flört uygulaması üzerinden tanıştığı Suriyeli bir sanatçı ile dünyaevine girdi.

Yeni başkan eşi ile birlikte sandık başına giden Rama Duwaji, şehrin ilk Müslüman first ladysi oldu.