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Dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'nda maden aramasına tepki

Karabağlar Yaylası'nda, taşkömürü aramak için sondaj çalışması başlatılması tepki çekti.

DHA | 27.08.2019 - 02:00..
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Dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'nda maden aramasına tepki

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bahsettiği Muğla'nın Karabağlar Yaylası, doğa harikası olmaktan çıkıyor.

Dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'nda maden aramasına tepki

3'üncü Derece Doğal Sit Alanı'nda bulunması nedeniyle izinsiz çivi dahi çakılması yasak olan yaylada, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nce taşkömürü araması için sondaj çalışmaları başlatıldı.

Yöre halkı, sondaj çalışmalarına tepki gösterdi.

ANADOLU'NUN TEK ÇUKUR YAYLASI

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Kömürsüz Muğla Çalışma Grubu Sözcüsü Mustafa Tuncaelli ise, Muğla'nın merkezinde yeni kömür sahası yaratmak istendiğini belirterek, "Muğla'nın kimliğinin önemli unsuru olan, Anadolu'nun tek çukur yaylası olarak bilinen Karabağlar Yaylası, aynı zamanda 3. derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altındadır" diye konuştu.


Dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'nda maden aramasına tepki

Dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'nda maden aramasına tepki

Dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'nda maden aramasına tepki

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