Dünyada nükleer silahlanma: Harcamalar rekor kırarken stoklar endişe veriyor
ICAN, nükleer silahlara geçen yıl 118,8 milyar dolarlık harcama yapıldığını bildirerek, bu alanda yapılan harcamaların bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 19'luk artışla rekor seviyelere ulaştığını bildirdi.
Tüm nükleer devletler cephaneliklerini yeniliyor.
Uluslararası Nükleer Silahların Yasaklanması Kampanyası (ICAN) tarafından yayımlanan 2026 Nuclear Weapons Ban Monitor raporuna göre, 2025 yılında dokuz nükleer silah sahibi ülke nükleer cephanelikleri için toplam 118,8 milyar dolar harcama yaptı.
NÜKLEER HARCAMALAR YÜZDE 19 ARTTI
Bu ülkeler; ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore oldu.
Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 19'luk rekor bir artış anlamına geliyor.
SANİYEDE YAKLAŞIK 4 BİN DOLAR HARCANIYOR
Ayrıca saniyede yaklaşık 3 bin 768 dolarlık bir harcamaya denk geliyor.
Bu artış, Soğuk Savaş sonrası dönemde gözlemlenen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
LİSTENİN BAŞINDA ABD VAR
ABD, 69,2 milyar dolarla listenin başında yer alırken, bunu Çin yaklaşık 13,5 milyar dolar ile takip ediyor.
Özel sektörün bu alandaki kontratları da 38 milyar doları buldu.
GÜNCEL NÜKLEER SİLAH STOKLARI
Federation of American Scientists (FAS) ve SIPRI gibi kaynaklara dayalı güncel verilere göre dünyada toplam yaklaşık 12 bin 187 nükleer savaş başlığı bulunuyor.
Bunların büyük kısmı askeri stoklarda tutuluyor ve yaklaşık 3 bin 900'ü aktif/operasyonel durumda.
Dağılım ise şöyle:
Rusya: Yaklaşık 5 bin 459
ABD: Yaklaşık 5 bin 177
Çin: Yaklaşık 600
Fransa: Yaklaşık 290
İngiltere: Yaklaşık 225
Hindistan: Yaklaşık 180
Pakistan: Yaklaşık 170
İsrail: Yaklaşık 90
Kuzey Kore: Yaklaşık 50
JEOPOLİTİK GERİLİMLER HARCAMALARI ARTIRIYOR
Küresel jeopolitik gerilimler, nükleer silah harcamalarındaki bu keskin yükselişe neden oluyor.
Ukrayna'daki devam eden çatışma, Orta Doğu'daki belirsizlikler, Güney Çin Denizi ve Hint-Pasifik'teki rekabet ile Kuzey Kore'nin füze testleri gibi faktörler, ülkeleri caydırıcılık kapasitelerini güçlendirmeye yöneltiyor.