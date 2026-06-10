Dünyada nükleer silahlanma: Harcamalar rekor kırarken stoklar endişe veriyor

Tüm nükleer devletler cephaneliklerini yeniliyor.

Uluslararası Nükleer Silahların Yasaklanması Kampanyası (ICAN) tarafından yayımlanan 2026 Nuclear Weapons Ban Monitor raporuna göre, 2025 yılında dokuz nükleer silah sahibi ülke nükleer cephanelikleri için toplam 118,8 milyar dolar harcama yaptı.

NÜKLEER HARCAMALAR YÜZDE 19 ARTTI

Bu ülkeler; ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore oldu.

Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 19'luk rekor bir artış anlamına geliyor.

SANİYEDE YAKLAŞIK 4 BİN DOLAR HARCANIYOR

Ayrıca saniyede yaklaşık 3 bin 768 dolarlık bir harcamaya denk geliyor.

Bu artış, Soğuk Savaş sonrası dönemde gözlemlenen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

LİSTENİN BAŞINDA ABD VAR

ABD, 69,2 milyar dolarla listenin başında yer alırken, bunu Çin yaklaşık 13,5 milyar dolar ile takip ediyor.

Özel sektörün bu alandaki kontratları da 38 milyar doları buldu.

GÜNCEL NÜKLEER SİLAH STOKLARI

Federation of American Scientists (FAS) ve SIPRI gibi kaynaklara dayalı güncel verilere göre dünyada toplam yaklaşık 12 bin 187 nükleer savaş başlığı bulunuyor.

Bunların büyük kısmı askeri stoklarda tutuluyor ve yaklaşık 3 bin 900'ü aktif/operasyonel durumda.

Dağılım ise şöyle:

Rusya: Yaklaşık 5 bin 459

ABD: Yaklaşık 5 bin 177

Çin: Yaklaşık 600

Fransa: Yaklaşık 290

İngiltere: Yaklaşık 225

Hindistan: Yaklaşık 180

Pakistan: Yaklaşık 170

İsrail: Yaklaşık 90

Kuzey Kore: Yaklaşık 50

JEOPOLİTİK GERİLİMLER HARCAMALARI ARTIRIYOR

Küresel jeopolitik gerilimler, nükleer silah harcamalarındaki bu keskin yükselişe neden oluyor.

Ukrayna'daki devam eden çatışma, Orta Doğu'daki belirsizlikler, Güney Çin Denizi ve Hint-Pasifik'teki rekabet ile Kuzey Kore'nin füze testleri gibi faktörler, ülkeleri caydırıcılık kapasitelerini güçlendirmeye yöneltiyor.