Dünyanın en eski şehirleri açıklandı: Türkiye'den iki kadim kent listede

Dünyanın en eski şehirlerinin sıralandığı listede yer alan bazı kadim kentlerin, son yıllarda yaşanan savaşlar nedeniyle bombalanarak büyük ölçüde tahrip edilmiş olması ise insanlık mirası açısından üzücü bir tablo ortaya koyuyor.

Uluslararası kaynaklarda yer alan sıralamaya göre 2026 yılına ilişkin paylaşılan listede, binlerce yıldır kesintisiz yaşamın sürdüğü dünyanın en eski şehirleri sıralandı. Tarihi kentler arasında Türkiye'den Çatalhöyük ve Gaziantep de yer aldı.

İnsanlık tarihine yön veren yerleşimlerin sıralandığı listede Suriye, Filistin, Lübnan, Yunanistan ve Türkiye'den şehirler öne çıktı. Türkiye'den listeye giren iki kadim yerleşim, binlerce yıllık geçmişleriyle dikkat çekti.

İNSANLIK TARİHİNİN İZLERİNİ TAŞIYAN ŞEHİRLER

Binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirler, bugün de kültürel miraslarıyla dünyanın en önemli tarihi merkezleri arasında gösteriliyor.

Uluslararası kaynaklarda yer alan sıralamaya göre, kesintisiz yaşamın sürdüğü dünyanın en eski yerleşim yerleri sıralandı. Liste, insanlık tarihinin en köklü şehirlerini bir araya getirirken Anadolu'nun tarihi zenginliğini de bir kez daha ortaya koydu.

TÜRKİYE'DEN İKİ ŞEHİR LİSTEYE GİRDİ

Listede Türkiye'den iki yerleşim yerinin bulunması dikkat çekti.

Yaklaşık 9 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski yerleşimlerinden biri kabul edilen Çatalhöyük (Konya) ile farklı uygarlıkların izlerini taşıyan Gaziantep, dünyanın en eski şehirleri arasında gösterildi.

DÜNYANIN EN ESKİ ŞEHİRLERİ

Listede yer alan şehirler şöyle sıralandı:

1- Şam (Suriye)

2- Eriha (Filistin)

3- Byblos (Lübnan)

4- Halep (Suriye)

5- (Yunanistan)

6- Varanasi (Hindistan)

7- Plovdiv (Bulgaristan)

8- Susa (İran)

9- Kerkük (Irak)

10- Feyyum (Mısır)

11- Filibe (Bulgaristan)

12- Cadiz (İspanya)

13- Erbil (Irak)

14- Çatalhöyük (Konya)

15- Gaziantep (Türkiye)