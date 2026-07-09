2026 Dünya Nüfus Günü nedeniyle dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı.

2025 yılı nüfus verilerine göre dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralaması belli oldu. İlk iki sırada Hindistan ve Çin yer alırken, Türkiye 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 20 ülke arasında 18. sırada konumlandı.

DÜNYA NÜFUS GÜNÜNDE AÇIKLANDI

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul ediliyor.

Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

Dünya nüfusunun 1999 yılında 6 milyara, 2011 yılında 7 milyara ve 2022 yılında 8 milyara ulaştığı tahmin ediliyor.

8 MİLYAR 231 MİLYON 613 BİN 70 KİŞİ

Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2025 yıl ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğu tahmin edildi.

Türkiye'nin nüfusu ise 84 milyon 75 bin 75'e ulaştı.

HİNDİSTAN ZİRVEDE, ÇİN İKİNCİ SIRADA

Dünyanın en kalabalık ülkesi 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişilik nüfusuyla Hindistan oldu. Çin ise 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişiyle ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada 347 milyon 275 bin 808 nüfusuyla Amerika Birleşik Devletleri bulunurken, onu Endonezya (285 milyon 721 bin 236) ve Pakistan (255 milyon 219 bin 555) izledi.

İlk üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,2'sini oluşturdu.

İLK 10'DA AFRİKA'NIN YÜKSELİŞİ

Nijerya 237 milyon 527 bin 782 kişiyle altıncı sıraya yerleşirken, Brezilya 212 milyon 812 bin 405, Bangladeş 175 milyon 686 bin 900 ve Rusya Federasyonu 143 milyon 997 bin 393 nüfusuyla ilk 10'a girdi. İlk 10'u 135 milyon 472 bin 51 kişilik nüfusuyla Etiyopya tamamladı.

TÜRKİYE ALMANYA'NIN ÖNÜNDE

Listede 11'inci sırada Meksika, 12'nci sırada Japonya, 13'üncü sırada Mısır, 14'üncü sırada Filipinler, 15'inci sırada Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 16'ncı sırada Vietnam ve 17'nci sırada İran yer aldı.

Türkiye ise 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 18. sıraya yerleşti. Türkiye'yi 84 milyon 75 bin 75 nüfuslu Almanya ile 71 milyon 619 bin 863 nüfuslu Tayland takip etti.

DÜNYANIN EN KALABALIK 20 ÜLKESİ (2025)

Hindistan – 1 milyar 463 milyon 865 bin 525

Çin – 1 milyar 416 milyon 96 bin 94

Amerika Birleşik Devletleri – 347 milyon 275 bin 808

Endonezya – 285 milyon 721 bin 236

Pakistan – 255 milyon 219 bin 555

Nijerya – 237 milyon 527 bin 782

Brezilya – 212 milyon 812 bin 405

Bangladeş – 175 milyon 686 bin 900

Rusya Federasyonu – 143 milyon 997 bin 393

Etiyopya – 135 milyon 472 bin 51

Meksika – 131 milyon 946 bin 900

Japonya – 123 milyon 103 bin 479

Mısır – 118 milyon 365 bin 995

Filipinler – 116 milyon 786 bin 963

Kongo Demokratik Cumhuriyeti – 112 milyon 832 bin 473

Vietnam – 101 milyon 598 bin 527

İran – 92 milyon 417 bin 681

Türkiye – 86 milyon 92 bin 168

Almanya – 84 milyon 75 bin 75

Tayland – 71 milyon 619 bin 863