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Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

Economist Intelligence Unit'e göre, en pahalı şehirler Paris, Hong Kong ve Singapur.

AA | 19.03.2019 - 17:42..
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Dünyanın en pahalı şehirleri listesinde ilk sırayı üç kent paylaştı. Araştırma şirketi Economist Intelligence Unit'in "En Pahalı Şehirler 2019" raporuna göre, Paris, Hong Kong ve Singapur en pahalı kentler listesinde ilk sırada yer aldı.

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

ZİRVEYİ ÜÇ ŞEHİR PAYLAŞTI

Üç kent, 30 yıldır yapılan araştırmada ilk kez birinciliği paylaşırken, en pahalı şehirler listesinde Paris, Hong Kong ve Singapur'dan sonra sırasıyla Zürih, Cenevre, Osaka, Seul, Kopenhag, New York, Tel Aviv ve Los Angeles bulunuyor. Listeye Avrupa'dan dört kentin girmesi dikkati çekti.

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

EN UCUZ ŞEHİRLER DE BELLİ OLDU

Economist Intelligence Unit'e göre, en ucuz şehirler de sırasıyla Caracas, Şam, Taşkent, Almatı, Bangalore, Karaçi, Lagos, Buenos Aires, Chennai ve Yeni Delhi oldu. Araştırma, 133 şehirde ekmek gibi en fazla tüketilen ürünler üzerinden yapılıyor.

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