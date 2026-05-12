Dünyanın en sıcak 50 şehri tek bir ülkede toplandı

Dünya genelinde sıcak hava etkili oluyor...

Dünya genelinde hava kalitesi ve iklim verilerini takip eden AQI platformunun raporuna göre, nisan ayının son günlerinde, küresel çapta eşine rastlanmamış bir doğa olayı yaşandı.

HİNDİSTAN İLK SIRADA

Gezegenin en sıcak 50 yerleşim yerinin istisnasız tamamı, Hindistan sınırları içerisinde kaydedildi.

Normal şartlarda yılın en sıcak dönemi olmayan nisan ayında, Hindistan genelinde ortalama en yüksek sıcaklıklar 44,7 santigrat dereceye ulaştı.

Listenin zirvesinde yer alan Uttar Pradeş eyaletindeki Banda şehrinde ise termometreler 46,2 santigrat dereceyi göstererek o gün, dünya üzerinde ölçülen en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçti.

SICAKLIKLAR HAYATTA KALMA SINIRINI AŞABİLİR

İklim bilimciler ve tarihçiler, Hindistan'ın iç kesimlerinde yoğunlaşan bu aşırı sıcak dalgasının nisan ayı için yüzlerce rekoru altüst ettiğini belirtiyor.

Küresel iklim krizinin bir sonucu olarak yaz mevsiminin her yıl daha erken başladığı ve daha şiddetli geçtiği Hindistan'da, sıcaklıkların 2050 yılına kadar sağlıklı insanlar için bile "hayatta kalma sınırını" aşabileceği uyarısı yapılıyor.

Özellikle yaşlılar, çocuklar ve açık havada çalışan işçiler için hayati risk oluşturan bu durum, ülkenin tarım üretimi ve sağlık sistemi üzerinde de devasa bir baskı kuruyor.

Sıcaklık artışıyla birlikte Hindistan, bu yıl aynı zamanda enerji kriziyle de mücadele ediyor.

Orta Doğu'daki savaşın petrol arzını kısıtlaması, soğutma ihtiyacının tavan yaptığı bir dönemde ülkeyi yakıtsız bırakırken, önümüzdeki aylar için tahminler daha da karamsar bir tablo çiziyor.

EL NİNO ETKİSİ SÜRÜYOR

El Nino hava olayının etkisiyle muson yağmurlarının ortalamanın altında kalması beklenirken nemle birleşen hissedilen sıcaklığın, merkezi ve doğu eyaletlerde 50 ila 60 santigrat derece gibi tehlikeli seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor.