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Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 25 yaşındaki oyuncusu Talen Horton-Tucker'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Ensonhaber / AA
Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker'ın sözleşmesini uzattı
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Talen Horton-Tucker, 2026-2027 sezonunda da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'mızın formasını giymeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

KAZANDIĞI KUPALAR

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e çıkmasında önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertlilerle geçen sezon Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)