Emmanuel Macron NATO Zirvesi resepsiyonuna katıldı

Dünyanın gözü Ankara'da..

Türkiye, 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Zirveye katılmak üzere Türkiye'ye gelen liderlere ilk karşılama havalimanında yapıldı.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, liderleri mehteran eşliğinde kapıda karşıladı.

MACRON RESEPSİYONDA

Resepsiyona katılan isimler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da vardı.

Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimi anları objektiflere yansıdı.

SURİYE'DEN GELDİ

Öte yandan Macron, zirveye Suriye'den geldi.

Suriye ile olan diplomatik ilişkileri tazelemek adına 17 yıl aradan sonra Şam’a ayak basan ilk Fransa Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron, tarihi bir ziyarete imza attı.