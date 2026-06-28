Dusan Vlahovic transferinde en iddialı takım Beşiktaş

Serie A ekibi Juventus ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Dusan Vlahovic, İtalyan kulübüyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

Sırp futbolcu, bir son dakika değişikliği olmazsa önümüzdeki salı günü bonservisini eline alacak ve Juventus'tan bedelsiz olarak ayrılacak.

JUVENTUS TEKLİF YAPTI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Serie A kulübü son olarak geçtiğimiz günlerde Vlahovic'e 8 milyon euroluk maaş teklifiyle 1 yıllık bir sözleşme önerdi.

Ancak golcü oyuncu cephesinden bu teklife henüz bir geri dönüş yapılmadı.

İLGİ VAR RESMİ TEKLİF YOK

26 yaşındaki oyuncuya Bayern Münih ve Barcelona gibi kulüplerin ilgi duyduğu söylentilerinin olduğu ancak bu kulüplerden Vlahovic'e hiçbir ciddi ve resmi teklif gelmediği belirtildi.

TEK ALTERNATİF BEŞİKTAŞ

Haberde, Dusan Vlahovic için tek gerçek alternatifin Beşiktaş olduğu vurgulandı ve siyah beyazlıların; oyuncunun maaşı, imza parası ve komisyon ücretleri dahil olmak üzere yaklaşık 30 milyon euro yatırım yapmaya hazır olduğu kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

35 milyon euro piyasa değeri bulunan golcü futbolcu, geride bıraktığımız sezon Juventus'ta 23 maça çıktı.

Sırp forvet, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 2 asistle mücadele etti.