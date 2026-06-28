Kılıçdaroğlu yönetiminden Meclis'e yeni başvuru: Özgür Özel görevden alınıyor

CHP'ye gelen mutlak butlan kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu, partinin başına geri döndü.

Kılıçdaroğlu'nun partinin başına dönmesiyle CHP'de çift başlılık başladı...

Özel ve ekibi görevden alındı ancak grup toplantıları tam bir kaosa döndü.

Mutlak butlan kararı sonrası iki başlılığın hüküm sürdüğü CHP'de, genel başkanlık ünvanı gibi CHP TBMM Grup Başkanlığı ünvanı da tartışma konusu.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ İTİRAZ ETTİ

Mutlak butlan kararının ardından CHP milletvekilleri arasında CHP TBMM Grup Başkanlığı için oylama yapıldı ve Özgür Özel'in yeniden bu göreve seçildiği açıklandı.

Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi, TBMM Başkanlığı nezdinde Özgür Özel'in grup başkanlığına itiraz etti.

FAİK ÖZTRAK GRUP BAŞKANI OLACAK

Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden yeni bir hamle geldi.

Özgür Özel'in Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için TBMM Başkanlığına başvuruldu.

Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın atandığı bildirildi.

Meclis Başkanlığından gelecek yanıt bekleniyor.

GRUP BAŞKANLIĞI TARTIŞMASI

Kılıçdaroğlu tarafı, grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması gerektiğini savunuyor.

Diğer yandan mutlak butlan kararı sonrası CHP milletvekillerince yapılan oylama sonucunda yeniden CHP'nin TBMM grup başkanlığına seçilen Özgür Özel de grup başkanının kendisinde olduğunu öne sürüyor.

Kararın ardından CHP grup toplantısında Özel konuşma yaptı.

CHP SÖZCÜSÜ'NDEN YALANLAMA GELDİ

Kamuoyunda çıkan iddiaların ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan bir açıklama geldi.

İddiaların doğru olmadığını ifade eden Sarı, "Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır. Partinin yetkili kişilerince teyid edilmeden servis edilen bu tür haberler konusunda daha özenli davranılması beklenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

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