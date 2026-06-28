Dünya Kupası'ndan erken elenmişlerdi! Uruguaylı oyuncuların özel uçuşu iptal edildi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'nda elenen Uruguay'da dikkat çeken bir karar alındı.

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım kafilesi için planlanan özel uçuşun iptal edildiğini ve oyuncuların Meksika'dan ticari uçaklarla kulüplerine döneceğini duyurdu.

ÖZEL UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Federasyondan yapılan açıklamada, özel uçağın kullanılmayacağı ve futbolcuların kulüp kariyerlerini sürdürdükleri ülkelere tarifeli seferlerle seyahat edeceği belirtildi.

GEREKÇE LOJİSTİK

Uruguay Futbol Federasyonu, kararın heyetin büyüklüğü ve yaşanan lojistik sorunlar nedeniyle alındığını açıkladı.

URUGUAY BASINI FARKLI YORUMLADI

Öte yandan Uruguay basını ise özel uçağın iptal edilmesini futbolcular ve teknik heyete yönelik bir ceza olarak değerlendirdi.

DÜNYA KUPASI'NA ERKEN VEDA

Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay, H Grubu'nda oynadığı üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2 puanla üçüncü sırada kaldı ve Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.