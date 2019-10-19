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Düştüğü dere yatağında mahsur kalan inek kesildi

Amasya'da 5 kilometrelik yol açılarak bulunduğu yerden çıkarılan inek, bacağında oluşan kırıklar nedeniyle kurtarılamadı.

DHA | 19.10.2019 - 14:30..
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Amasya'nın Hamamözü ilçesi Yemişen Köyü’nde yaşayan 5 çocuk babası Hüseyin Okyay (75), bir hafta önce kendisine ait ineklerini otlatmak için çobana verdi.

DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

Okyay, akşam saatlerinde kendisine teslim edilen sürüdeki ineklerden birinin eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine hayvan sahibi, çobanla birlikte köy çevresinde kayıp ineği aramaya başladı. Okyay, 2 günlük aramanın ardından ineğini köye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Kızıl Kilise mevkisinde dere yatağı içinde buldu.

Düştüğü dere yatağında mahsur kalan inek kesildi

5 KİLOMETRELİK YOL AÇILDI, 2 GÜNDE ZOR KURTARILDI

Kayalık alanda yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen hayvanını kurtarmaya çalışan Okyay, netice alamayınca köy muhtarı Ali Elem'den yardım istedi. Muhtarın durumu İlçe Kaymakamlığı’na iletmesi üzerine, İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçerek, ineği kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen ekipler, ineğin bulunduğu alana iş makinesi ve traktörün gelebilmesi için ormanlık ve kayalık bölgede yol açılması gerektiği tespitinde bulundu. Çalışma başlatan ekipler, belirlenen güzergahta yaklaşık 5 kilometrelik toprak yol açıp, hayvana ulaştı. İnek, 2 günlük çalışma sonucu halata bağlanıp kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak, traktör römorkuna konulup köye götürüldü.

Düştüğü dere yatağında mahsur kalan inek kesildi

"ÜZÜLDÜK AMA KESMEK ZORUNDA KALDIK"

Okyay, ayağında oluşan kırıklar nedeniyle bitkin düşün ve ayağa kalkmayan ineğini, görüştüğü veterinerin tavsiyesi üzerine mundar olmaması için kesmeye karar verdi. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan inek, köye getirildiği gün sahibince kesildi. 'Sarıkız' adlı ineğini kurtarmak için çok çalıştığını ancak kesmek zorunda kaldığını anlatan Hüseyin Okyay, “Bir tane buzağısı vardı o da öksüz kaldı. Çok üzüldük ama yapacak bir şey de yoktu. Yoksa hayvan mundar olacaktı. Devletimize, yardıma gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun.” dedi.

Düştüğü dere yatağında mahsur kalan inek kesildi

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