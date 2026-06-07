Düzce'de ateşli rövaşata dünya gündeminde

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlanan klipte, Düzce İtfaiyesi personelinin yer aldığı “ateşli rövaşata” sahnesi videonun en çok konuşulan bölümü oldu.

Profesyonel ekipler tarafından güvenlik önlemleri altında çekilen sahneler, izleyenlere sinematik bir görsel deneyim sundu.

BELEDİYE PERSONELİ SAHADA: EKSKAVATÖRLE TOP SEKTİRME

Videoda yalnızca itfaiye değil, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personel de yer aldı. Ekskavatör operatörünün kepçe üzerinde top sektirdiği sahne ise klibe damga vurdu.

Sıra dışı sahneler, futbol heyecanını farklı bir bakış açısıyla yansıtarak sosyal medyada büyük beğeni topladı.

YAPAY ZEKASIZ PRODÜKSİYON MİLYONLARA ULAŞTI

Tamamen gerçek çekimlerle ve yapay zekâ desteği olmadan hazırlanan klip, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Video, birçok ulusal ve uluslararası sosyal medya hesabı tarafından paylaşılırken, kısa sürede bir “akım” haline geldi.

KAMERA ARKASI DA EN AZ VİDEO KADAR İLGİ GÖRDÜ

Klipin kamera arkası görüntüleri de belediye tarafından paylaşılınca büyük ilgi gördü. Çekim süreçleri ve sahne hazırlıkları sosyal medyada ayrı bir gündem oluşturdu.

“PROFESYONEL EKİPLER TARAFINDAN ÇEKİLDİ”

İtfaiye yetkilileri, özellikle ateşli sahnelerin profesyonel ekipler ve özel koruyucu ekipmanlarla gerçekleştirildiğini vurgulayarak vatandaşların benzer denemeler yapmaması gerektiğini hatırlattı.